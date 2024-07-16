Лидер террористов из «Крокуса» подрался с сотрудником СИЗО

«МК»: участник теракта в «Крокусе» Мирзоев устроил стычку в СИЗО «Лефортово»

Фото: РИА «Новости»

В СИЗО «Лефортово» произошла драка между его сотрудником и Далерджоном Мирзоевым, лидером расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле» террористов. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Уроженец Таджикистана стал грубо высказываться об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку.

После инцидента сотрудникам СИЗО приказали свести к минимуму общение с арестованными. Официального подтверждения этой информации не поступало

В «Лефортово» находятся четверо боевиков, расстрелявших зрителей в концертном зале. Их поместили в разные камеры, которые каждый день проверяют сотрудники изолятора.

Жертвами напавших на «Крокус» террористов стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ключевой организатор теракта «находится за границей».

Непрерывная «Нева». Сколько стоит проезд по трассе М-11, где переночевать и заправиться

Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте