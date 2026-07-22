Личные вещи и мебель загорелись в квартире на улице Гончарной в Москве
Пожар разгорелся в жилом доме на улице Гончарной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Москве.
Пожарные выехали по адресу: улица Гончарная, дом 26.
«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в жилом доме в центре Москвы. <… > Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», — сообщили в министерстве.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.
Накануне на северо-западе столицы в жилом доме в коридоре загорелся электросамокат. Огонь распространился на один квадратный метр, его оперативно локализовали.