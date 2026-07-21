Электросамокат вспыхнул в жилом доме на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы в жилом доме в коридоре загорелся электросамокат. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось на Митинской улице. На место прибыли пожарные. Огонь распространился на один квадратный метр, его уже локализовали. Сейчас проходит проверка этажей на наличие пострадавших.

Ранее в Дмитровском районе Москвы молния ударила по штрафстоянке с электросамокатами и электровелосипедами. В результате ЧП начался пожар, огонь разгорелся на площади в два квадратных метра. Сотрудники стоянки смогли сами потушить пламя до приезда спасателей. Однако без ущерба не обошлось — пять электровелосипедов сгорели.

Ранее в МЧС России рассказали, что делать в случае возгорания телефона или пауэрбанка. Сначала нужно обесточить устройство. Если сильного пламени нет, то следует накрыть гаджет влажной тканью.