ЛГБТ-вечеринку разогнали в Свердловской области

В Каменске-Уральском организовали мероприятие, на которое пригласили травести-артистов. Сотрудники полиции нагрянули на ЛГБТ*-вечеринку с проверкой, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Во втором рабочем поселке в ночь с пятницы на субботу „Русская община“ и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие», — отметил собеседник агентства.

По его словам, для «погружения в прошлое» на вечеринке находились травести-артисты. В связи с этим на организатора мероприятия составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале мая сотрудники полиции провели рейд в ночном клубе недалеко от станции метро «Автозаводская» на юге Москвы. По данным МВД, там могли находиться лица, причастные к признанной в России экстремистской деятельности.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.