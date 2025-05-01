ЛГБТ-рейд провели в московском клубе

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в ночном клубе на юге Москвы в рамках мероприятий по противодействию пропаганде ЛГБТ*. Об этом источник в ведомстве сообщил РИА «Новости».
По данным агентства, силовики провели проверку в заведении недалеко от станции метро «Автозаводская». По информации ведомства, там могли находиться лица, причастные к деятельности, признанной в России экстремистской.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о блогере Алексее Жидковском и призвал родителей держать детей подальше от таких персонажей. По мнению депутата, блогеру нужно читать лекции в смирительной рубашке в психиатрической больнице. Причем его слушателями, по мнению Милонова, должны быть «преподаватели и профессоры, как сам Жидковский».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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