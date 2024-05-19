СК озвучил возможную причину смерти пропавшей в Измайловском парке школьницы | 360°

Криминал 19 мая 2024, 13:36 СК озвучил возможную причину смерти пропавшей в Измайловском парке школьницы СК: пропавшая в Измайловском парке девочка могла отравиться наркотиками Пресс-служба Следственного комитета

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Подруга девочки, тело которой нашли в Измайловском парке в Москве, попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Тело 13-летней девочки обнаружили утром 19 мая, признаков насильственной смерти не было. В Измайловском парке также нашли ее подругу, она поступила в больницу с отравлением психотропными веществами.

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«Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами», — указали в пресс-службе.

Обстоятельства смерти школьницы устанавливаются, на месте гибели девочки работают следователи.

Источник 360.ru рассказал, что девочки делали в парке шашлыки. Одну из школьниц нашли в лесу без сознания. Тело второй девочки вытащили из болота.