В Калужской области неизвестные отравили как минимум 10 бездомных собак. Погибли и домашние питомцы. Ольга Старцева, владелица одной из них, рассказала 360.ru о происшествии, которое потрясло всю их семью.

Хаски по кличке Адам убежал гулять из частного дома в городе Кременки Калужской области. Хозяева не беспокоились — как правило, питомец к утру возвращался в свою утепленную будку. Однако в этот раз пес не вернулся, после чего владельцы отправились на его поиски.

Найти собаку не удалось. Владелица хаски написала о пропаже собаки в местный чат. Одна из жительниц рассказала ей, что на местном рынке видели мертвую собаку, подходящую под описание.