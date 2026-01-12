«Лез в дыму на корточках». Житель высотки на Шаболовке рассказал о спасении во время пожара

Очевидец пожара в Москве спасался из соседней квартиры на корточках в дыму

Пожар в квартире на восьмом этаже в доме по улице Шаболовка в Москве вынудил соседей экстренно эвакуироваться на карточках в полной тьме. Об этом очевидец рассказал 360.ru.

«Примерно в 6:50 меня разбудил сожитель, я почувствовал запах дыма. Света не было и коридор был в дыму. Я на корточках пролез в подъезд. Горела квартира напротив. Вроде бы там подросток жил, его на носилках выносили», — пояснил он.

Пожар в квартире в 14-этажном доме в центре Москвы произошел утром в понедельник, 12 января. Огонь охватил двухкомнатное жилье на площади 40 квадратных метров, горели личные вещи и мебель. Предварительно, пострадал один человек, его состояние пока что неизвестно. Причина ЧП устанавливается.

Кроме того, огонь затронул квартиру на девятом этаже, там на площади двух квадратных метров потушили вспыхнувшую обшивку балкона.