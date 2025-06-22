Lexus сбил шесть человек на остановке в центре Москвы и скрылся

Ночью 22 июня водитель Lexus сбил шесть человек на остановке на Покровке в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Lexus сбил людей на пешеходной зоне на углу дома на Покровке. Пострадали молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет», — рассказал собеседник телеканала.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя иномарки. Всем пострадавшим медики оказывают помощь. Информация об их состоянии не поступала. Подробности происшествия выясняются.
Ранее в Москве водитель Toyota протаранил остановку. В результате аварии пострадала 41-летняя женщина, ее доставили в больницу.
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