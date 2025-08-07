Летевший в Пензу самолет вернулся в Шереметьево из-за возможной неполадки

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Пензу, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за предположительной неисправности. Об этом ТАСС сообщили источники в авиационных службах.

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из российской столицы в 20:08. Однако уже в полете экипаж решил вернуться, предположительно из-за выявленной неполадки. Подробности о характере неисправности пока не раскрываются.

В июне похожий случай произошел с SSJ-100 авиакомпании «Азимут», летевшим из Москвы в Батуми. После взлета у лайнера отделился капот двигателя, и экипаж вернулся во Внуково. На борту находился 91 человек, все приземлились благополучно.