Летевший в Новосибирск самолет вернули в Москву из-за сообщения о бомбе

Вылетевший в Новосибирск из аэропорта Шереметьево самолет вернули обратно после заявлений одного из пассажиров о том, что на борту находится бомба. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавшего о бомбе задержали», — отметил он.

Рейс вылетел из столицы в Новосибирск по расписанию в 12:20, к 17:00 он приземлился в Москве. В настоящее время оперативные службы проверяют воздушное судно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На прошлой неделе похожий случай произошел на борту рейса Нижнекамск — Москва. Пассажир сообщил, что у него две бомбы, также он нанес женщине ножевое ранение. В ходе проверки спецслужбы взрывных устройств у мужчины не обнаружили. Теперь 43-летнему жителю города Набережные Челны грозит до пяти лет колонии.