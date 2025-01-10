УТ МВД: против авиапассажира возбудили дело за ложное сообщение об угрозе взрыва

В отношении пассажира авиарейса Нижнекамск — Москва возбудили уголовное дело в связи с ложным сообщением о бомбе на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Мужчина рассказал экипажу об угрозе взрыва, но в ходе обследования взрывчатку в пассажирском лайнере не нашли. Дезинформатором оказался житель города Набережные Челны 1982 года рождения. Его задержали.

«Данный гражданин, находясь на борту воздушного судна, демонстрируя явное пренебрежительное отношение к обществу и принципам общественной безопасности, грубо нарушая общественные нормы поведения, сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — отметили в пресс-службе.

Против него возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Наказание по ней может составить от трех до пяти лет лишения свободы.

По информации РЕН ТВ, пассажир сообщил экипажу, что у него две бомбы. Также мужчина ударил ножом одну из пассажирок.