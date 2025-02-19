Летевший из Красноярска самолет экстренно приземлился в Норильске

Пассажирский лайнер, вылетевший из Красноярска, благополучно сел в Норильске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Самолет совершил штатную посадку в Норильске. До этого он более часа вырабатывал топливо», — отметил источник агентства.

По его данным, у самолета Boeing 737 не выпускались закрылки, необходимые для увеличения площади и несущей способности крыла. Всего на борту находились 156 пассажиров, в том числе восемь детей. В результате экстренной посадки никто из них не пострадал.

Ранее о проблемах с шасси заявил экипаж самолета Ан-24 «Полярных авиалиний», выполнявший рейс Олекминск — Якутск. Диспетчер получил информацию, что самолет не может сесть из-за неисправности.

Позже борт сообщил об отбое тревоги и успешно приземлился в пункте назначения. Самолет перевозил 34 пассажиров и пять членов экипажа.