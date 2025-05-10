Летевший в Анталью самолет вернулся в Минводы из-за проблем с двигателем

Выполнявший рейс в Анталью из Минеральных Вод самолет Boeing 752 вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, причиной стала неисправность одного из двигателей. На борту находились свыше 230 человек, в том числе 41 ребенок. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Boeing 752 для технической проверки временно вывели из эксплуатации. На замену ему подготовили резервный самолет, который должен был вылететь на следующий день, 10 мая, в 07:40.

Красноярская транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку соблюдения норм безопасности полетов. Надзорное ведомство проследит за соблюдением прав пассажиров.

Ранее летевший в Магас самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира.