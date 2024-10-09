Летевший в Анталью борт экстренно сменил курс и вернулся в Москву

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Анталью, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«Высота 7000 футов (2,13 километра — прим. ред.) доклад экипажа о технической проблеме. В 01:19 экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково после выработки топлива на высоте 10000 футов (3,05 километра — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Экипаж также доложил, что помощь по прибытии им не потребуется. Кроме того, не уточняется, какая именно техническая неисправность возникла.

Ранее пилот турецкой авиакомпании, выполнявший многочасовой перелет из Сиэтла в Стамбул, потерял сознание прямо в небе и скончался до приземления. Обстоятельства его смерти еще устанавливаются.