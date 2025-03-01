Летевший в Анталью самолет «Победы» вернулся во Внуково

Лайнер, летевший рейсом Москва — Анталья, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Победа» сообщило РИА «Новости» .

«Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) — Анталья, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем», — заявили представители авиаперевозчика.

Самолет приземлился в Москве в штатном режиме. Пассажиры отправились в пункт назначения на резервном борту. Он вылетел из Внуково в 13:36 по московскому времени.

Ранее московский аэропорт Шереметьево временно перестал принимать и отправлять рейсы. Работу воздушной гавани ограничили ради обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации. Временные меры ввели примерно в 02:41 и сняли через час — примерно в 03:45 по московскому времени.