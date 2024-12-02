Летевший из Томска на Пхукет самолет Azur Air сел в Новосибирске из-за неисправности

Самолет авиакомпании Azur Air сообщением Томск-Пхукет аварийно совершил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
ЧП произошло около 9 утра в понедельник, экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности.
Всего на борту находились более 300 пассажиров, посадка прошла успешно. Самолет до выяснения обстоятельств и причин авиационного события отстранили от эксплуатации. Пассажиров отправят на Пхукет резервным бортом.