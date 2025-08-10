Летевший из Сочи в Петербург самолет подал сигнал бедствия

Самолет Boeing 737, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия над Московской областью. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сервисе Flightradar24.
Причины сигнала тревоги на борту остаются неизвестными, самолет продолжает полет.
По данным сервиса, воздушное судно вылетело из Сочи около трех с половиной часов назад. Сигнал ЧС поступил от экипажа почти за 50 минут до приземления.
Самолет, вылетевший из Читы в Чару, вернулся в аэропорт сразу после взлета из-за технической неисправности. Следователи начали доследственную проверку по признакам статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Предстоящую неделю назвали судьбоносной для Украины
Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом
Пермский школьник умер после драки на спортивной площадке
Рябков заявил, что американские системы несут угрозу безопасности России
«Калашников» создал спецоружие против больших дронов
Три бойца белгородского подразделения «Орлан» пострадали при обстреле ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте