Летевший из Приморья в Москву Airbus A330 экстренно сел в Хабаровске

Днем 20 мая в аэропорту Хабаровска аварийную посадку совершил самолет Airbus A330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

По данным источника, причиной посадки стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. В настоящее время самолет осматривают специалисты.

Восточный межрегиональный СУТ СК России в Telegram-канале сообщил о начале проверки по факту происшествия. В ведомстве отметили, что борт благополучно произвёл посадку, пострадавших нет.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в СУТ СК.

Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале отметила, что аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Повреждений судна не зафиксировали.