Летевший из Пхукета в Барнаул Boeing подал сигнал бедствия

Самолет Boeing авиакомпании Azur Air во время полета с Пхукета в Барнаул подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную ситуацию или поломку на борту.

Сигнал 7700 требует немедленного внимания диспетчерской и экстренных служб. Точная причина отправки сообщения о ЧП пока неизвестна. Лайнер готовится к посадке в Китае — в аэропорту Ланьчжоу. На борту находятся более 200 пассажиров.

Ранее внештатная ситуация с самолетом возникла в воздушной гавани на Магадане. Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» прервал вылет из-за технической неисправности одного из двигателей. Самолет отправлялся в Москву, но остановил разгон на взлетной полосе, после чего его отбуксировали на стоянку.

Пассажиры рассказали, что чувствовали нехватку тяги во время попытки лайнера взлететь. Перед остановкой на борту заметили вспышку, после которой самолет накренился и задел крылом сугроб.