Летевший из Петербурга самолет попал в грозу и получил повреждения

Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, попал в грозовой фронт 11 августа. Судно получило незначительные повреждения, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

После осмотра специалисты выявили повреждение лакокрасочного покрытия носовой части обтекателя метеолокатора и участка левого полукрыла. В обоих случаях повреждения не превысили допустимых значений.

Негативного воздействия на системы самолета также не было. По итогам осмотра эксперты допустили самолет до выполнения полетов.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8Т повредил при посадке несущие винты, писал RT. В момент ЧП на борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа.

В первых числах августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.