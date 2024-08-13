Летевший из Петербурга самолет попал в грозу и получил повреждения

Фото: РИА «Новости»

Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, попал в грозовой фронт 11 августа. Судно получило незначительные повреждения, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

После осмотра специалисты выявили повреждение лакокрасочного покрытия носовой части обтекателя метеолокатора и участка левого полукрыла. В обоих случаях повреждения не превысили допустимых значений.

Негативного воздействия на системы самолета также не было. По итогам осмотра эксперты допустили самолет до выполнения полетов.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8Т повредил при посадке несущие винты, писал RT. В момент ЧП на борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа.

В первых числах августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

Автомобильным аптечкам изменили состав. Что нужно знать водителям

«Человек без сердца и совести». Наследники футбольного тренера обратились к его вдове

По следам GTA. Как адепты тайного культа захватывают мир

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте