Летевший из Москвы в Сочи борт вынужденно сел в Саратове

Воздушное судно рейса SU1126 Москва — Сочи совершило вынужденную посадку в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Аэрофлот».

Командир принял такое решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикатора уровня масла. Самолет приземлился в Саратове в штатном режиме, из Москвы направили резервный борт.

«Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 по московскому)», — сообщили в пресс-службе.

На время ожидания резервного лайнера пассажирам предоставят напитки и горячее питание.

Накануне самолет Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. Воздушное судно врезалось в кусты, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной случившегося назвали отказ двигателя.