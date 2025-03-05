Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Братске из-за тумана

Пассажирский борт, летевший по рейсу Москва — Братск, совершил посадку на запасном аэродроме в Иркутске. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале аэропорта места назначения.

Причиной вынужденной посадки в другом городе стал туман. Погодные условия не позволили экипажу приземлиться в аэропорту Братска. Около восьми утра по местному времени там ввели режим ограниченной видимости.

«Во время ожидания пассажиры будут обеспечены всем необходимым», — заверили в пресс-службе и уточнили, что время прибытия и вылета самолетов пассажиры могут уточнить по телефону справочной службы воздушной гавани.

Представители аэропорта Братска добавили, что утренний рейс из Новосибирска успел совершить посадку до введения ограничений.

Ранее из международного аэропорта Манас в Бишкеке эвакуировали людей в связи с информацией о минировании.