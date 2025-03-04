В аэропорту Бишкека объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании

Из международного аэропорта Манас в Бишкеке эвакуировали людей в связи с информацией о минировании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным пресс-службы воздушной гавани, сотрудников аэропорта предупредили о взрывчатке, заложенной в автомобиль на парковке.

«Поступило сообщение, что бомба заложена в одном из припаркованных автомобилей», — отметили представители аэропорта.

Правоохранители проверяют информацию о бомбе.

Ранее в аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога. Сотрудников и пассажиров эвакуировали из здания воздушной гавани. К месту ЧП прибыли пожарные расчеты, но тревога оказалась ложной.

Сигнализация зазвучала в молдавском аэропорту утром. Представители Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям заявили, что огнеборцы не нашли источник пожара. В Сети появлялись сообщения, что эвакуацию объявляли не из-за возгорания, а в связи с данными о бомбе.