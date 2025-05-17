Летевший из Горно-Алтайска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A-320 авиаперевозчика S7 Airlines, следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно Airbus A-320 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина (Новосибирск)», — уточнило ведомство.

На борту самолета было более 150 человек. Сейчас воздушное судно отстранили от полетов. Для выполнения рейса предоставят резервный борт. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов и следит за соблюдением прав пассажиров.

Ранее самолет Boeing 752, летевший из Минеральных Вод в Анталью, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность одного из двигателей. На борту самолета находились более 230 человек, включая 41 ребенка.