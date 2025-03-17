Летевший из Египта в Нижний Новгород борт вынужденно сел в Казани

Пассажирский борт, летевший по рейсу Шарм-эш-Шейх — Нижний Новгород, совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта места назначения.

«Сегодня ночью органы воздушного движения вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нашем аэропорту. Рейс из Шарм-эш-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани», — рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта Чкалов.

Представители авиаузла отметили, что борт прибудет в Нижний Новгород в 13:30 по местному времени. Сейчас все ограничения на работа аэровокзала сняты и он функционирует в штатном режиме. Самолеты вылетают и приземляются по расписанию.

На прошлой неделе летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Братске из-за тумана. В итоге борт совершил посадку на запасном аэродроме в Иркутске.