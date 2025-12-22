Летевший из Дубая самолет сел с выключенным двигателем в Ашхабаде

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Ашхабаде с выключенным двигателем. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Речь идет о рейсе U6-783, который выполнялся на Airbus A320. В ходе полета командир воздушного судна зафиксировал расхождение в показаниях по уровню топлива. В целях обеспечения безопасности экипаж принял решение действовать по установленным инструкциям: один из двигателей отключили, после чего самолет благополучно приземлился на ближайшем аэродроме — в столице Туркменистана.

По данным авиакомпании, посадка прошла штатно, угрозы для пассажиров и экипажа не возникло. В настоящее время «Уральские авиалинии» готовят резервный борт для продолжения перелета в Екатеринбург. Пассажирам на время ожидания предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

