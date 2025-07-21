Двухэтажный дом загорелся в Ивантеевке из-за падения обломков БПЛА

Двухэтажный жилой дом вспыхнул в Ивантеевке. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

По данным местных Telegram-каналов, пожару предшествовал взрыв. Грохот был такой силы, что затряслись стекла.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что причиной стало падение обломков БПЛА. Предположительно, никто не пострадал — находившийся в доме мужчина успел выбежать на улицу, сейчас его осматривают врачи. На месте работают специальные и экстренные службы, а также волонтеры.

С начала суток, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО сбили в небе над столичным регионом 15 вражеских беспилотников. О разрушениях на земле и пострадавших при этом не сообщалось.