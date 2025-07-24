Летел слишком низко: очевидица рассказала о разбившемся в Приамурье самолете

Разбившийся в Амурской области самолет Ан-24 летел подозрительно низко. Об этом 360.ru рассказала жительница Тындинского района Тамара.

«Мне показалось, он низко летел. Я еще подумала, что пилоты облетали что-то, проверяли. Бывает, что кружит самолет, идет проверка каких-то систем аэропорта», — объяснила женщина.

Ее не удивил низко летящий Ан-24, так как воздушная гавань находится совсем рядом.

«Показалось, что было громко», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она уточнила, что Ан-24 и в нормальной ситуации может издавать громкие звуки при полете. По этой причине жительница затруднилась сказать, мог ли мощный гул от самолета быть как-то связан с крушением.

Борт Ан-24 разбился возле Тынды 24 июля. В результате авиакатастрофы погибли почти 50 человек: шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей.