Летчика авиакомпании оштрафовали за мошенничество с декретными выплатами

Пилота авиакомпании оштрафовали на 200 тысяч рублей за мошенничество с декретными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Суд установил, что летчик находился в декретном отпуске и устроился в иностранную авиакомпанию. Однако он не уведомил об этом работодателя и Социальный фонд, чтобы выплаты не прекратились. Сумма похищенного составила около 500 тысяч рублей.
Пилот признал вину и полностью возместил ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее полицейские задержали в Астрахани аферистов, которые получили свыше трех миллионов рублей выплат на детей, которых никогда не было. Фигурантами дела стали местный житель и пятеро выходцев из Краснодарского края.
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