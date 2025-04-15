Летчика авиакомпании оштрафовали за мошенничество с декретными выплатами

Пилота авиакомпании оштрафовали на 200 тысяч рублей за мошенничество с декретными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что летчик находился в декретном отпуске и устроился в иностранную авиакомпанию. Однако он не уведомил об этом работодателя и Социальный фонд, чтобы выплаты не прекратились. Сумма похищенного составила около 500 тысяч рублей.

Пилот признал вину и полностью возместил ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее полицейские задержали в Астрахани аферистов, которые получили свыше трех миллионов рублей выплат на детей, которых никогда не было. Фигурантами дела стали местный житель и пятеро выходцев из Краснодарского края.