Астраханская полиция задержала получателей выплат на несуществующих детей

МВД: в Астрахани аферисты получили более 3 млн рублей за несуществующих детей

Астраханские правоохранители задержали мошенников, которые получили свыше трех миллионов рублей выплат на несуществующих детей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД.

Житель Астрахани и два его знакомых из Краснодарского края придумали мошенническую схему. Они уговорили трех жительниц Кубани возрастом от 24 до 28 лет зарегистрировать в ЗАГСе рождение детей, а затем получить на них выплаты.

«В общей сложности аферисты незаконно получили почти 3,3 миллиона рублей. Похищенные обманом бюджетные денежные средства фигуранты распределили и потратили по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.

Всего полиция задержала шесть подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ранее телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве. Они сообщили родителям, что освободят 11-летнего мальчика за выкуп в размере трех миллионов рублей.