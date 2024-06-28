Лесные пожары охватили более шести тысяч гектаров в Бурятии

Babr Mash: площадь лесных пожаров в Бурятии превысила шесть тысяч гектаров

В Бурятии разгорелись четыре мощных пожара. Огонь возник из-за сухих гроз, сообщили представители регионального Агентства лесного хозяйства в своем Telegram-канале .

По их данным, на место ЧП прибыли 233 спасателя на 22 спецмашинах. Специалисты тушат огонь на площади в 6120 гектаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

В республике действует особый противопожарный режим.

В лесах Московской области будет действовать третий класс пожарной опасности до 28 июня. На ближайшие дни синоптики спрогнозировали температуру воздуха +22 градуса. В ночные часы столбики термометров будут показывать до +14…+16 градусов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пожароопасную обстановку в лесах возьмут на цифровой контроль.