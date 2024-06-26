Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 июня

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что до 28 июня в лесах установится третий класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура установится на уровне +22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14-+16 градусов.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении возгораний необходимо звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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