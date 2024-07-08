Лесной пожар потушили в селе в Волгоградской области

Специалисты МЧС потушили лесной пожар в Старополтавском районе под Волгоградом

Фото: Freepik

В Волгоградской области в Старополтавском районе полностью ликвидировали лесной пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил хвойную подстилку в сосновом лесу рядом с селом Салтово 5 июля. Администрация района ввела режим повышенной готовности из-за пожара.

В понедельник ранним утром возгорание удалось полностью потушить.

Накануне в Краснодарском крае произошел пожар в бухте Инал. Пламя быстро перекинулось на лесной массив. При этом угрозы распространения огня на частные дома не было. Больше 50 спасателей на 11 спецмашинах прибыли ликвидировать возгорание. Предположительно, причиной пожара в лесу стали туристы, которые выпустили три сигнальные ракеты.

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