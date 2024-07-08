Лесной пожар потушили в селе в Волгоградской области

В Волгоградской области в Старополтавском районе полностью ликвидировали лесной пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил хвойную подстилку в сосновом лесу рядом с селом Салтово 5 июля. Администрация района ввела режим повышенной готовности из-за пожара.
В понедельник ранним утром возгорание удалось полностью потушить.
Накануне в Краснодарском крае произошел пожар в бухте Инал. Пламя быстро перекинулось на лесной массив. При этом угрозы распространения огня на частные дома не было. Больше 50 спасателей на 11 спецмашинах прибыли ликвидировать возгорание. Предположительно, причиной пожара в лесу стали туристы, которые выпустили три сигнальные ракеты.