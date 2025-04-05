Лесной пожар дошел до домов в Юго-восточном районе Минусинска

Дома загорелись в Юго-восточном районе Минусинска из-за лесного пожара. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Горят дома в Юго-восточном районе, начал гореть лес, эвакуируют людей», — рассказал он.

По его словам, пламя тушат, людей эвакуируют в местную гимназию.

Еще один очевидиц сообщил, что в домах из-за ЧП отключили электроснабжение.

Глава Минусинска Дмитрий Меркулов ранее призвал жителей Восточного и Юго-Восточного микрорайонов города готовиться к эвакуации из-за лесного пожара. Он также попросил население соблюдать меры максимальной безопасности.

В местной администрации добавили, что специалисты ликвидируют несколько возгораний: в районе дороги на Электрокомплекс и села Лугавское.