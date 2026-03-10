Леопард залез на чердак жилого дома в приморском селе

Краснокнижный дальневосточный леопард забрался на чердак частного дома в Хасанском округе Приморского края. Очевидцы вызвали специалистов, которые спугнули его выстрелами в воздух, сообщил телеграм-канал Amur Mash .

Хищника заметили в селе Гусевка. Леопард искал еду на чердаке частного дома, когда его заметили местные жители. Они вызвали специалистов.

Чтобы спугнуть зверя, пришлось несколько раз выстрелить из ружья. Даже после этого он не сразу ушел из населенного пункта. Только после второй очереди леопард сбежал в лес.

Дальневосточный леопард включен в Красную книгу России. Его популяция к 2023 году, по информации Росприроднадзора, составляла всего 125 особей.

Ранее представитель этого вида напал в Приморье на кошку и собаку. Инспекторы Охотнадзора установили специальное оборудование, чтобы следить за передвижениями леопарда.