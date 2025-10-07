Леопард три часа пугал постояльцев отеля в Индонезии

В Индонезии леопард пробрался в отель и не пускал туристов в номер

Леопард ждал вернувшихся с прогулки туристов рядом с одним из номеров гостиницы в Бандунге. Оказалось, что хищник сбежал из зоопарка, сообщило South China Morning Post.

Менеджер вызвал пожарных и сотрудников агентства по охране природы. Животное доставили в центр по охране дикой природы.

Среди постояльцев и персонала отеля никто не пострадал. В конце августа леопард уже сбегал из зоопарка, расположенного в пяти километрах от гостиницы.

Ранее в индийском штате Уттаракханд леопард напал на четырехлетнего мальчика, который гулял со своей матерью. Хищник утащил ребенка с собой и растерзал.

Домашний медведь накинулся на хозяйку, когда та зашла к нему в клетку, чтобы покормить. Нападение произошло в американском штате Пенсильвания на глазах у соседских детей. Женщина погибла на месте.