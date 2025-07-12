Легковушки столкнулись на перекрестке в Марфино

На северо-востоке Москвы в Марфино столкнулись три легковые машины, одна из них опрокинулась на бок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером 12 июля на Гостиничной улице. Столкнулись три автомобиля, в них остались люди. Одно из авто перевернулось на бок.

Очевидица сообщила 360.ru, что в ДТП участвовали две машины. Одна из них — из сервиса каршеринга.

«Мы сидели на аллее окружной. Услышали звук, подумали, фура перевернулась. Но сразу увидели две машины, одна перевернулась. Белая как будто въехала в бордовую Peugeot. Они подрезали каршеринг, и он перевернулся на боковине и вылетел, снес аж два знака», — рассказала она.

Водители самостоятельно выбрались из салона и не получили серьезных травм, лишь девушке в шоковом состоянии потребовалась помощь медиков. За рулем каршеринга находился мужчина, он вылез через крышу.

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