Легковушка загорелась на юге Москвы | 360°

25 апреля 2024, 18:44
Легковушка загорелась на юге Москвы
Источник 360.ru: машина загорелась рядом с поликлиникой в Москве
Легковой автомобиль загорелся на Чертановской улице в районе дома № 11. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Информация о возгорании поступила в 25 апреля в 18:14. Автомобиль стоял за забором поликлиники», — уточнил он.
Судя по кадрам, пламя полностью охватило транспорт. Оперативные службы выехали на место происшествия.
Обстоятельства возгорания устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.
UPD: общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.
Днем 25 апреля пожар вспыхнул на территории детской поликлиники на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве. По предварительным данным, загорелись строительные материалы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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