Легковушка вспыхнула на подземном паркинге у «Охотного ряда»

Источник 360.ru: на парковке рядом с «Охотным рядом» загорелась Mitsubishi

Фото: Pxhere

В Москве на минус четвертом этаже подземной парковки ТЦ «Охотный ряд» загорелась машина. Подробности 360.ru сообщил источник.

«Пострадавших нет, горит машина Mitsubishi Galant», — сообщил он.

Возгорание началось под капотом авто. Telegram-канал Mash сообщил, что на место происшествия прибыли более 150 пожарных, людей из торгового центра эвакуировали. Предварительно, произошло короткое замыкание.

Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Загорелись девять легковушек, пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади 105 квадратных метров.

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