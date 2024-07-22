Легковушка вспыхнула на подземном паркинге у «Охотного ряда»
Источник 360.ru: на парковке рядом с «Охотным рядом» загорелась Mitsubishi
В Москве на минус четвертом этаже подземной парковки ТЦ «Охотный ряд» загорелась машина. Подробности 360.ru сообщил источник.
«Пострадавших нет, горит машина Mitsubishi Galant», — сообщил он.
Возгорание началось под капотом авто. Telegram-канал Mash сообщил, что на место происшествия прибыли более 150 пожарных, людей из торгового центра эвакуировали. Предварительно, произошло короткое замыкание.
Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Загорелись девять легковушек, пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади 105 квадратных метров.