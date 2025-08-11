Легковушка врезалась в автобус в Серпухове

Авария с участием автобуса и легковушки случилась в Серпухове. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
Судя по кадрам, легковой автомобиль врезался в боковую часть автобуса. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее стало известно о ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. В результате аварии пострадали трое детей и один взрослый. Их отправили в больницу с ушибами и ссадинами.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука около остановки Некрасовская. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.
