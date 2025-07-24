Иномарка сбила трех человек на западе Москвы и уехала с места ДТП

Трое пешеходов пострадали в ДТП на улице Герасима Курина на западе Москвы, возле станции метро и МЦД-1 «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi сбил их на наземном переходе. Пешеходы получили различные травмы. На месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

«Прилетал вертолет санавиации. <… > [Водитель] скрылся, конечно», — рассказал 360.ru очевидец происшествия.

Ранее Одинцовский городской суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения за то, что в ноябре прошлого года он, дрифтуя на своем BMW, сбил нескольких пешеходов и уехал с места аварии.