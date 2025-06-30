Легковушка влетела в остановку в Нижнем Новгороде, два человека погибли

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух авто. Одна из машин влетела в остановку, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону .

Около 21:50 на улице Бекетова столкнулись Honda и ЗАЗ. Иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, в этот момент там находились люди.

«В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее в Волгоградской области жертвами аварии стали двое детей. В Михайловском районе столкнулись Lada Vesta, КамАЗ и Volvo.