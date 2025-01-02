Легковушка в Рыбинске въехала в остановку и сбила ребенка

76.ru: машина в Рыбинске въехала в остановку и сбила людей, пострадал ребенок

В Ярославской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку, на которой находились люди. ДТП произошло на площади Жукова в Рыбинске, сообщило издание 76.ru .

Судя по кадрам видеонаблюдения, машина ехала со стороны проспекта Ленина на большой скорости. Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он въехал в остановку. По словам очевидцев, пострадал несовершеннолетний, его увезла скорая помощь.

После ДТП водитель легковушки попытался сбежать, но его остановили очевидцы.

«Около 22:04 в Рыбинске на площади Жукова произошло ДТП: водитель автомобиля Opel не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован», — подтвердили информацию в региональном УМВД.

В Красногорске на Волоколамском шоссе в ДТП попала машина, которая везла фейерверки. Груз вспыхнул, и прямо на дороге начался салют.