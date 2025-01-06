Легковушка столкнулась с фонарем на севере Москвы, один человек пострадал

Источник 360.ru: один человек пострадал в ДТП на севере Москвы

Один человек получил травмы в ДТП на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Ленинградском шоссе, там легковушка врезалась в фонарный столб. В результате произошел разлив топлива.

«В машине заблокированный мужчина», — сообщил источник.

По его данным, пострадавшего вызволили из авто и передали врачам скорой помощи.

Днем 6 января не северо-востоке Москвы сгорела машина. Автомобиль вспыхнул недалеко от отделения почты в Северном Медведково на Широкой улице. Никто не пострадал, в момент возгорания в иномарке никого не было. На кадрах видно, как огонь охватил капот машины, после чего от авто повалил густой черный дым.