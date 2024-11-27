Легковушка сгорела дотла после взрыва возле ЖК «Лайково» в Подмосковье

В жилом комплексе «Лайково» Одинцовского городского округа взорвалась и загорелась легковушка. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его было слышно в других районах. О пострадавших информация не поступала. Подробности ЧП выясняются.

На фото видно, что автомобиль был полностью охвачен огнем. Рядом находились другие машины, пока неясно, получили ли они повреждения. К месту происшествия прибыли полиция и скорая.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области 360.ru подтвердили, что автомобиль сгорел.

«Сгорела машина. Пострадавших нет», — ответили в пресс-службе.

Ранее в машине Volvo на МКАД взорвался баллон с газом. Пострадал водитель, у него диагностировали ожог руки и лица.