Легковушка провалилась под асфальт в московском дворе

Источник 360.ru: автомобиль провалился под асфальт на Щербаковской улице Москвы

Во дворе напротив подъезда на Щербаковской улице в Москве провалился грунт. Об этом 360.ru сообщил источник.

Автомобиль Volkswagen Passat провалился в яму. Информация о пострадавших не поступала.

Причины происшествия выясняются.

В феврале в Отрадном просевшая траншея стала ловушкой для машин. Один автомобиль застрял, провалившись в яму двумя передними колесами.