Легковушка провалилась под асфальт в московском дворе

Во дворе напротив подъезда на Щербаковской улице в Москве провалился грунт. Об этом 360.ru сообщил источник.
Автомобиль Volkswagen Passat провалился в яму. Информация о пострадавших не поступала.
Причины происшествия выясняются.
В феврале в Отрадном просевшая траншея стала ловушкой для машин. Один автомобиль застрял, провалившись в яму двумя передними колесами.
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