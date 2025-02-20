Полный провал. Просевшая траншея в Отрадном «поймала» несколько машин

В Отрадном в Юрловском проезде вырыли траншею на всю ширину дороги и засыпали ее песком. Грунт просел, и теперь машины с трудом проезжают эту «полосу препятствий». Один автомобиль застрял, провалившись в яму двумя передними колесами. Об этом 360.ru рассказал очевидец Антон.

«Вчера в течение рабочего дня группа строителей по чьему-то приказу, вместо того чтобы сделать прокол под дорогой, решила ее вскрыть. Положить кабель по старинке — не проколом, а раскопками, и засыпали траншею песком. За ночь, естественно, песок сел, и получился провал», — объяснил местный житель.

Провал протянулся с одной стороны дороги на другую. Он «охватил» шесть полос движения шириной по три метра.

«Сидит там один в яме колесами», — сказал Антон о провалившемся в траншею автомобиле.

Источник 360.ru также подтвердил, что в яму шириной во всю проезжую часть угодила машина. К месту происшествия отправили спецслужбы.