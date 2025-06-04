Легковушка провалилась под асфальт в Казани

В Казани сразу под двумя машинами провалился асфальт из-за прорыва трубы. Один из автомобилей наполовину ушел в воду, водителю пришлось вылезать через багажник. Подробности происшествия 360.ru раскрыл начальник улично-дорожной сети Ново-Савиновского района Марат Каримуллин.

«Произошел провал. Оперативно прибыли службы. Было очень сложно из-за стесненных условий, из-за того, что там зыбучие пески. На данный момент там работают аварийные бригады „Водоканала“ и устраняют данный провал», — рассказал он.

В своем Telegram-канале «Смотрящий за районом», Каримуллин в хронологическом порядке описал то, что произошло в тот день. Первое сообщение о возникновении течи поступило в полдень, информацию сразу передали в «Водоканал». После этого дорожники прибыли на место ЧП, взяв с собой водоналивные ограждения.

Провалившийся в дорожную яму автомобиль удерживала за буксировочный крюк «Газель», водитель которой не растерялся и помог.

Каримуллин пояснил, что устранять провал было сложно, так как не сразу смогли перекрыть вентиль подачи воды, передняя часть машины попала в зыбучий песок и стала проваливаться. Кроме того, рядом находились оставленные хозяевами машины.

Аварийные службы будут устранять провал, вероятно, еще и ночью.

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