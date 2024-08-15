Легковушка протаранила отель в Иванове, двое погибли

Двое молодых людей погибли ночью в дорожно-транспортном происшествии в Иванове. Об обстоятельствах аварии рассказали в пресс-службе городского отделения ГАИ.

В ведомстве уточнили, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в здание мини-отеля. После чего, судя по камерам наблюдения, машина взмыла в воздух и перевернулась.

Водитель и его 19-летний пассажир погибли. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве подросток без водительских прав взял автомобиль каршеринга и вместе с друзьями поехал кататься, но, не справившись с управлением, протаранил стену жилого дома и сбежал. Вскоре его задержала полиция. Один из его друзей погиб, еще двух госпитализировали.